До конца недели и на следующей в Украине будет преобладать сухая малооблачная воздушная масса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха будет высокой.

28-го августа – жара на западе и юге, + 28 + 33 градуса.

На севере, востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 24 + 29 градусов.

29 августа на севере и востоке станет свежее, + 22 + 26 градусов.

Однако в дальнейшем снова везде тепло или очень тепло.

В Киеве со среды обещает много солнца, без осадков, +27 градусов.

29 августа в Киеве ожидается снижение температуры воздуха до + 23 + 25 градусов.

Однако в дальнейшем снова столбики термометров поползут вверх, и 1-2 сентября в Украине практически везде будет жарко.