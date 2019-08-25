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В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая и сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5−10 м/с.

Температура ночью 10−15°, днем 24−29°, в южной части и на Закарпатье ночью 16−21°, днем 29−34°.

В Киеве — без осадков, температура ночью 13−15°, днем 26−28°.

Во вторник, 27 августа, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

Температура воздуха ночью 10−15°, днем 23−28°; в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ночью 15−20°, днём 28−33°.

В Киеве 27 августа небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура ночью 13−15 °, днем 25−27°.
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