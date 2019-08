«Франция и президент Макрон уже успели проделать большую работу для саммита Большой семерки. Обед с президентом Макроном был отличным. Также хорошо прошли вечерние переговоры с мировыми лидерами. Есть прогресс», — заявил Трамп.

France and President @EmmanuelMacron have done a really great job thus far with a very important G-7. Lunch with Emmanuel was the best meeting we have yet had. Likewise, evening meeting with World Leaders went very well. Progress being made!