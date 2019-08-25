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Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам проведения первого дня саммита Большой семерки во Франции стороны достигли прогресса.

«Франция и президент Макрон уже успели проделать большую работу для саммита Большой семерки. Обед с президентом Макроном был отличным. Также хорошо прошли вечерние переговоры с мировыми лидерами. Есть прогресс», — заявил Трамп.

Напомним, 24 августа лидеры стран Большой семерки прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц.

Гостями саммита G7 станут премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Чили Себастьян Пиньера, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Накануне Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7.
ForUm

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