Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам проведения первого дня саммита Большой семерки во Франции стороны достигли прогресса.

«Франция и президент Макрон уже успели проделать большую работу для саммита Большой семерки. Обед с президентом Макроном был отличным. Также хорошо прошли вечерние переговоры с мировыми лидерами. Есть прогресс», — заявил Трамп.

France and President @EmmanuelMacron have done a really great job thus far with a very important G-7. Lunch with Emmanuel was the best meeting we have yet had. Likewise, evening meeting with World Leaders went very well. Progress being made! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2019 г.

Напомним, 24 августа лидеры стран Большой семерки прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц.

Гостями саммита G7 станут премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Чили Себастьян Пиньера, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Накануне Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7.