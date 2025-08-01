На Житомирщині військовий хотів підірвати поліцейських

1 серпня, у Романівській громаді працювали патрульні сектору реагування відділу поліції №2 (м. Чуднів) за повідомленням місцевої жительки про пошкодження майна, повідомляє поліція Житомирської області.

До їх службового автомобіля підійшов чоловік та, висловивши погрози, продемонстрував поліцейським гранату з витягнутою чекою.

Чоловік перебував у нетверезому та агресивному стані, не реагував на слова поліцейських. Зважаючи на ситуацію, керівник ГУНП в Житомирській області прийняв рішення про негайне проведення спеціальної поліцейської операції.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Чуднів) Житомирського РУП №1, спецпризначенці роти поліції особливого призначення, бійці підрозділу КОРД, вибухотехніки ГУНП.

Під час проведення спецоперації поліцейські безпечно знешкодили боєприпас та затримали 39-річного місцевого жителя. У чоловіка виявили ще один вибуховий пристрій. Гранати вилучили та направили на експертне дослідження.

Ніхто з громадян та правоохоронців не постраждав.

Слідчі слідчого управління ГУНП області розпочали кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України. Фігуранта затримали у процесуальному порядку. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, вибух у будинку в Тернополі: здетонувала бойова граната, є загиблі.