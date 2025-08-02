Люди штурмували ТЦК у Вінниці: поліція застосувала сльозогінний газ

У Вінниці ввечері 1 серпня стався масовий конфлікт біля обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП). Близько 80 людей, включаючи представників громадської організації, намагалися прорватися на територію установи, вимагаючи відпустити чоловіка, затриманого за ухилення від служби. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Зазначається, що під час заходів з оповіщення військовослужбовці ТЦК виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. Згодом група людей прибули до місця розташування ТЦК, де вступили у конфлікт з військовослужбовцями, вимагаючи відпустити затриманого.

До установи підтягнулися близько 80 громадян, частина з яких виламала ворота й намагалася проникнути всередину. Для відтіснення протестувальників за межі об'єкта правоохоронці застосували поліцейські заходи.

За інформацією місцевих ЗМІ, поліцейські застосували сльозогінний газ, аби відтіснити натовп. Люди залишалися біля будівлі попри дію комендантської години. Перед її завершенням чоловіків, яких утримували на території ТЦК, почали вивозити.

У ТЦК заявили, що діяли виключно у межах законодавства України, зокрема під час заходів із оповіщення та мобілізації, й закликали громадян до дотримання правових норм.

Поліція відкрила перевірку та продовжує забезпечувати громадський порядок біля будівлі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.