Ранковий дайджест ForUА: рф вбила 31 людину у Києві, зарплати українців та територіальні претензії Путіна

1 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:

Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершені, рф вчора вбила 31 людину. Наймолодшій загиблій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них – діти.

Путін вже у 1994 році висував територіальні претензії щодо Криму, східної України та Казахстану, — Spiegel

Путін апелював до «‎російської національної ідентичності», яка стояла для нього вище, ніж загальновизнані кордони держав, хоча і вважав, що настільки радикальне сприйняття історичної спадщини може бути важким для розуміння німцями.

«Укрзалізниця» скоротила кількість поїздів із верифікацією особи через «Дія.Підпис». Верифікація знадобиться лише під час придбання квитків на такі внутрішні маршрути:

- №12 Львів — Одеса;

- №29/30 Київ — Ужгород;

- №27/28 Київ — Чоп.

Зарплати українців у 2024 році виросли на 23%, але темпи зростання повільно знижуватимуться, -— НБУ. Незважаючи на рекордне зростання номінальних доходів, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) збільшилася на 15,6% - значною мірою завдяки стриманій інфляції минулого року.

Пентагон замовив велику партію ракет AMRAAM для України та своїх союзників. Міністерство оборони США уклало контракт із компанією Raytheon Technologies на суму 3,5 мільярда доларів для виробництва ракет класу «повітря-повітря» AMRAAM та супутнього обладнання. Частина поставок передбачається для України, а також для 18 країн-союзників США.

Президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження тарифів у розмірі від 10% до 41% на імпорт товарів із 69 країн. ЄС, Японія та Південна Корея уклали торговельні угоди зі США, які підняли тарифи на їхні товари до 15%.

В Україні ціни наблизилися до європейських, - НБУ. Масло в Україні вже на 25% дорожче ніж в Польщі. Українські ціни перевищують показники Румунії, Словаччини та Туреччини.

Німеччина передасть до України ще дві системи Patriot. Німеччина на першому етапі надасть додаткові пускові установки Patriot у стислі терміни. Протягом найближчих двох-трьох місяців Берлін передасть ще частину систем, щоб посилити протиповітряну оборону України додатковими батареями Patriot.

Повернення українців з-за кордону очікується з 2027 року, - НБУ. З 2027 року очікується зміна тенденції - міграційний потік має звернутися у зворотному напрямку, що свідчитиме про поступове відновлення довіри до економічної стабільності.