Співробітники ФБР викреслювали ім’я Трампа з документів у справі Епштейна, – Bloomberg

Співробітники FOIA, спеціальної команди ФБР, під час перевірки документів у справі скандального і засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна, викреслили з них ім'я президента Дональда Трампа та інших відомих людей. Про це повідомило Bloomberg.

За даними видання, група FOIA, відповідальна за опрацювання запитів згідно з Законом про свободу інформації, внесла виправлення до того, як у Міністерстві юстиції та ФБР дійшли висновку, що подальше розкриття файлів у справі Епштейна «не буде доречним або виправданим».

З погляду уряду США, Дональд Трамп був приватною особою під час розслідування справи Епштейна, тому має право на захист приватного життя. Імена інших відомих особистостей також були закреслені. Для цього співробітники застосували два винятки із Закону про свободу інформації, що захищають особисті дані від «необґрунтованого вторгнення в особисте життя». Bloomberg зазначає, що поява імені в справах Епштейна не є доказом злочину.

Раніше, під час своєї передвиборчої кампанії у 2024 році, Трамп обіцяв «розсекретити» матеріали, що стосуються Епштейна. У січні 2025 року директор ФБР Кеш Патель, призначений Трампом, заявив, що забезпечить, «щоб американська громадськість дізналася всю правду про те, що сталося». Однак у травні він сказав, що всі докази вказують на те, що Епштейн помер унаслідок самогубства.

ForUA.com нагадує, Джеффрі Епштейн — американський фінансист і мільйонер, який став фігурантом одного з найгучніших сексуальних скандалів в історії США. Його звинувачували в організації сексуальної експлуатації неповнолітніх. У 2008 році він уклав угоду з прокуратурою і відбув 13 місяців у в’язниці. У 2019 році його знову заарештували, а 10 серпня 2019 року знайшли мертвим у камері.