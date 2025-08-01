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Війна

Росія з початку року втратила більше 100 тисяч солдатів, – Трамп

Росія з початку року втратила більше 100 тисяч солдатів, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія з початку року втратила понад 112 тисяч військових у війні проти України.

Трамп оголосив, що тільки за місяць у безглуздій війні з Україною загинули майже 20 тисяч російських солдатів.

"З початку року Росія втратила 112 500 солдатів. Це дуже багато непотрібних СМЕРТЕЙ!" – наголосив він, не уточнивши, чи йдеться про втрати тільки загиблими, а чи з урахуванням поранених. Трамп також поділився своїми даними про українські втрати, які з початку року становлять приблизно 8000 солдатів, причому це число не охоплює зниклих безвісти. Україна також втратила цивільних, але в меншій кількості, коли російські ракети ударили по Києву та інших українських містах. Ця війна не повинна була відбутися – це війна Байдена, а не Трампа. Я тут лише для того, щоб спробувати її зупинити!", - сказав він.

Нагадаємо, Україна хоче завершити війну з Росією в цьому році.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаТрампокупанти
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