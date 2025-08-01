Бюджетний маневр: оборонна допомога США для України може перевищити $1 млрд

Комітет Сенату США з питань асигнувань ухвалив законопроєкт про оборонні витрати на 2026 фінансовий рік, який передбачає виділення близько 1 млрд доларів військової допомоги Україні, повідомляють ЗМІ.

Загальний обсяг фінансування Міністерства оборони США у документі становить 852 млрд доларів, що на 21,7 млрд доларів (або 2,6%) більше, ніж пропонувалося в бюджеті адміністрації президента Дональда Трампа.

Попри прохання адміністрації президента Дональда Трампа виключити це фінансування з бюджету, сенатський комітет схвалив законопроєкт, який передбачає понад $1 млрд на підтримку України.

Проєкт отримав широку двопартійну підтримку: за нього проголосували 26 сенаторів, троє були проти. «Не тільки попередня адміністрація, але й нинішня недооцінила рівень викликів, які постали перед нами», — заявив сенатор-республіканець Мітч Макконнелл, коментуючи ухвалення документа.

Допомога Україні у межах законопроєкту:

- 800 млн доларів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI),

- 225 млн доларів на Балтійську ініціативу безпеки, значна частина якої буде спрямована Україні.

Це рішення доповнює раніше схвалене фінансування: нещодавно комітет Сенату з питань збройних сил підтримав виділення 500 млн доларів на допомогу Україні в галузі безпеки в рамках законопроєкту про національну оборону.

Але щоб документ набрав чинності, його ще мають: ухвалити в повному складі Сенату, погодити з Палатою представників, і підписати президент США.