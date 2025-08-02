"Мені по*уй": у Києві власник клубу влаштував гучну вечірку в День жалоби

У Києві в День жалоби за жертвами масованої ракетної атаки ворога один із нічних клубів організував гучну вечірку, попри офіційно оголошений траур. Поліція провела невідкладний обшук і відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці виявили відео з вечірки під час моніторингу соцмереж. Захід відбувався в нічному клубі у Голосіївському районі, попри офіційний День жалоби

Коли поліцейські прибули на місце, двері закладу були зачинені, а персонал відмовився відчиняти їх на вимогу правоохоронців. Тоді поліцейські провели обшук і виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.

Також з’явилась інформація, що серед персоналу закладу працювали неповнолітні у стані алкогольного сп’яніння. За словами очевидців, власник клубу на зауваження щодо Дня жалоби відреагував криком: "Мені по*уй".

Відвідувачів та персонал доставили до територіального управління поліції, де на них склали адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського). Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адміністративного арешту.

Крім того, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Винним загрожує штраф до 34 тисяч гривень, пробаційний нагляд або обмеження волі на строк до п’яти років.

Також за даними місцевих ЗМІ, частину затриманих після оформлення протоколів передали до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Раніше повідомлялось, у ніч на 31 липня Київ зазнав масованої атаки російськими ракетами та дронами. Було зруйновано під’їзд житлового будинку, загинули 31 людина, серед них п’ятеро дітей.