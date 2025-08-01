Ухилянт на «швидкій» намагався втекти за кордон

У Закарпатській області прикордонники зупинили мікроавтобус, переобладнаний під медичне авто бойового підрозділу, всередині знаходилися цивільні люди, які не мали відношення до медичної служби.

"Встановлено, що водій – мешканець Київщини, обладнав звичайне цивільне авто під спеціалізований медичний автомобіль та під виглядом "медбрата" мав намір доставити до прикордоння пасажира за 2,5 тис. доларів. Подальший виїзд до Румунії коштував би ще 8 тис. євро", - повідомляє ДПСУ.



Водія затримано, йому оголошено про підозру, а "пасажира" притягнуто до адміністративної відповідальності.

Справу розслідують.

Нагадаємо, що на Черкащині працівники ТЦК побили пенсіонера.