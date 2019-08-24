Во время Шествия достоинства ко Дню Независимости Украины аноним сообщил о заминировании Майдана.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Радио Свобода.

Полиция возбудила уголовное производство по данному факту. На данный момент правоохранительные органы пытаются установить личность звонившего.

Крищенко заявил, что территория Майдана была обследована и проверена еще до начала мероприятий. Информация о взрывчатке не подтвердилась.

В полиции отметили, что во время мероприятий задержали троих людей: у двоих при проверке на входе на марш обнаружили вещество, похожее на каннабис, а еще одного мужчину задержали во время выступления президента, он кричал, что у него есть граната.

Напомним, в нынешнем году президент Владимир Зеленский решил отказаться от военного парада на День Независимости и организовать в центре Киева Шествие достоинства с участием украинских военных, ветеранов АТО и волонтеров, а также представителей разных родов войск ВСУ.