Президент Украины Владимир Зеленский сравнил аннексию Крыма и оккупацию Донбасса с похищением детей.

Об этом он заявил во время выступления на праздновании Дня независимости Украины.

«Для тех, кто не понимает боль украинцев, я объясню очень простым доступным языком. Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей», - сказал глава государства.

Зеленский продолжил:

«Первого ребенка просто похитили. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: «Но мы не забирали вашего ребенка - он захотел жить с нами. Ну и что, что под дулами автоматов? Это его желание. И вообще кто вам сказал, что это ваш ребенок? Он испокон веков был нашим. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше. У нас прекрасный приют у моря под солнышком».

И вот прошло 5 лет. И те, кто был так обеспокоен, говорят: «Да вроде все нормально, ребенок за вами уже не плачет. И вообще не сильно он на вас похож». Почему они так говорят? Потому что это не их ребенок.

А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану. Вам говорят: «Какая охрана? Там никого нет». И вы слышите, как вот здесь, рядом, за стеной ваш ребенок плачет. Но вы не можете туда зайти».

Зеленский выразил убеждение, что Украина будет единой.

«Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы или достижения неполноценны, ведь наша семья не полная. Но наступит день, и мы обязательно соберемся вместе, потому что голос родной крови победит», - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня украинцы отмечают 28-й День Независимости.