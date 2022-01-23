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В Украине все еще продолжается череда минирований. За последние дни поступали сообщения о взрывчатках в школах Киева, Броваров и Львова.

Сайт "Сегодня" узнал, как работают спецслужбы во время сообщений о минировании.

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис прокомментировала "минирование" школ в Киеве. Она заявила, что на вызовы о минировании выезжает максимальное количество спецслужб.

"По максимуму следственно-оперативных групп, взрывотехников и кинологов, чтобы поскорее завершить эту проверку. В каком порядке это проводится – мы не можем раскрывать этот момент, чтобы не подвергать кого-то опасности и вызвать туда людей", – сказала Юлия Гирдвилис.

По ее словам, следственно-оперативная группа решает, откуда начинать обследование.

Каждый выезд оперативных служб обходится для государства как минимум в несколько тысяч, а то и десятков тысяч.

"Если поступило сообщение о минировании объекта, то мы выезжаем в обязательном порядке и дежурим на месте. Полиция тем временем проверяет этот объект. Бывают случаи, когда нас привлекают при необходимости, – сообщила нам спикер киевских спасателей Светлана Водолага. – Затраты на подобные выезды определяются по своей формуле. Последний раз мы считали и вышло, что выезд пожарной техники в столице обходится в тысячи гривен, порой более 50 тыс. грн".

В свою очередь наши источники в ГСЧС сообщили, что выезд пожарной техники в Киеве и регионах оценивается в разные суммы. Кроме того, в столице есть "план взаимодействия", в рамках которого допускается, что спасатели могут не выезжать на все объекты, если "минирование" массовое.

При этом полиция и взрывотехники обязаны выезжать и реагировать на каждое подобное сообщение.

Многие школы работают в обычном режиме после сообщений о минировании. Все ученики и сотрудники ждут спецслужбы.

Спецслужбы РФ активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для давления на Украину.

Если в течение 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило более 300. Сейчас ни одно из них после тщательных проверок не подтвердилось.

"Цель спецслужб страны-агрессора очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции – реалии современных гибридных войн, и мы должны это осознавать", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
ForUm

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