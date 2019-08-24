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Google посвятил Doodle Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа.

Google почти ежедневно приурочивает дудлы к событиям, которые отмечают в мире в тот или иной день.

Тематический рисунок от 24 августа содержит Украинский флаг на фоне неба. При нажатии на него платформа открывает поиск по ключевым словам «День независимости Украины 2019».

Напомним, сегодня Украина празднует 28-летие независимости.
ForUm

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