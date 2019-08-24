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24 августа Украина празднует День независимости. 28 лет назад в этот день Верховная Рада утвердила Акт провозглашения независимости Украины.

В нынешнем году президент Владимир Зеленский решил отказаться от военного парада на День Независимости — вместо него в центре Киеве пройдет Шествие достоинства. В нем примут участие глава государства, украинские военные, ветераны АТО и волонтеры, а также представители разных родов войск ВСУ. При этом военная техника демонстрироваться не будет. Кроме того, по Крещатику пройдут известные украинские медики, учителя, спортсмены, дипломаты.

24 августа в столице запланировано еще одно масштабное мероприятие - Марш защитников Украины. Он пройдет при участии ветеранов АТО, волонтеров и семей погибших бойцов.

Напомним, 23 августа Украина отмечала День флага. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.
ForUm

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