МВД приняло решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции.

Об этом заявил министр Арсен Аваков во время коллегии МВД, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«На сегодня в государстве остро стоит вопрос создания единого органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми и экономическими преступлениями – Служба финансовых расследований. Сегодня будет соответствующее совещание в СНБО. Мы должны сделать первые шаги. Предлагаю принять решение о ликвидации Департамента защиты экономики НПУ. Это необходимый шаг в направлении дальнейшего развития общегосударственной системы контроля за финансовыми потоками», - сказал Аваков.

Также министр внутренних дел добавил, что профессионалы, которые работали в этом департаменте, будут работать и дальше.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова сказала, что вопрос создания единого органа по расследованию финансовых преступлений актуален: «Финансовые преступления становятся более сложными: одна налоговая со многими преступлениями справиться не может, один департамент Нацполиции, как и СБУ. Сейчас есть возможность достаточно быстро перейти к созданию этого органа и создать Службу после принятия соответствующего законопроекта. МВД в данном случае делает первый шаг, чтобы сделать возможным этот процесс», - сказала Маркарова.

«Мы считаем, что должны быть ликвидированы подразделения расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и налоговой. И все эти функции должны быть переданы Службе финансовых расследований», - подчеркнул Аваков.