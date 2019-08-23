ВО «Батькивщина» отозвала кандидатуру Елены Кондратюк с рассмотрения на должность заместителя председателя Верховной Рады нового созыва. Об этом сообщил нардеп Андрей Кожемякин на заседании подготовительной депутатской группы 23 августа, передает Украинская правда.

«Вчера наша политсила, которая находится де-факто в оппозиции, заявила, что мы подаем кандидатуру на должность вице-спикера. После консультаций с нашими коллегами, мы приняли решение отозвать эту кандидатуру», - сказал он.

Эту информацию подтвердил лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков: «Действительно, пришло письмо от политпартии «Батькивщина». Данную кандидатуру, а именно Кондратюк Елены мы снимаем с рассмотрения на должность заместителя председателя Верховной Рады IX созыва».

В партии «Слуга народа», которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию (254 мандата), заявляли о готовности отдать оппозиции три должности. Среди которых должность вице-спикера.

Партия «Голос» от должности отказалась.

22 августа стало известно, что «Батькивщина» выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера ВР, но не сообщила о ком именно идет речь.