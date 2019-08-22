Второй мужчина, раненый в ходе стрельбы в Кропивницком, умер в больнице.

Об этом в эфире 112 Украина сообщил председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков. По его словам, убийство произошло около 12:00 в одном из кафе Кропивницкого.



«Наши коллеги сейчас находятся на месте: председатель Совета адвокатов Кировоградской области, председатель КДК Кировоградской области... Из той информации, что нам известно, убийство произошло около 12:00 в одном из кафе, автоматной очередью. Наш коллега погиб на месте. Это Иванов Александр Валентинович», - сообщил Вилков.

Сейчас правоохранители и адвокаты выясняют мотивы преступника и все обстоятельства. По его словам, убийство адвоката связано с его профессиональной деятельностью. «Это убийство связано, и мы убеждены в этом, исключительно с его профессиональной деятельностью. Он общался с другим человеком, мы сейчас выясняем, с кем, и этот другой человек тоже была ранен. И, насколько нам известно, в больнице мужчина умер», - заявил Вилков.

Ранее в Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что возле СИЗО в Кропивницком убили адвоката Александра Иванова.



