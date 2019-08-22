Обвиняемый по делу о нападении на Катерину Гендзюк экс-помощник народного депутата Игорь Павловский второй раз не явился в Приморский райсуд Одессы, где должно начаться рассмотрение его дела по существу, сообщает Украинская правда.

«Будут выясняться причины, почему он не явился», - заявила прокурор ГПУ Виктория Калита.

Из-за неявки Павловского подготовительное заседание перенесли на 3 октября. Отмечается, что причина отсутствия подозреваемого неизвестна. Не явился и его адвокат, который в своем ходатайстве пояснил, что будет в это время занят на другом заседании.

По словам прокурора, именно по его ходатайству Верховный Суд перенес дело из Херсона в Одессу, так как именно здесь Павловский проживает после хирургической операции.

Отец погибшей Виктор Гандзюк, приехавший на заседание из Херсона, убежден, что таким образом умышленно затягивается рассмотрение дела, чтобы «снизить градус общественного напряжения».

«Это все идет к тому, что всем надоест, перестанут ходить активисты, журналисты и наконец состоится тайное заседание, где все решится. И это все происходит с согласия прокуратуры, которая не знает, где Павловский», - сказал он.

Адвокат Гандзюка добавила, что на судебном заседании относительно Павловского они будут ходатайствовать о признании отца активистки потерпевшей стороной.

Если это ходатайство будет удовлетворено, то именно от согласия отца погибшей будет зависеть, сможет ли Павловский заключить сделку со следствием о признании виновности.

Калита уточнила, что согласно этому договору обвиняемый полностью признает свою вину и обязуется предоставлять обличительные показания о других фигурантах дела.

Напомним, Павловский 28 июля посетил футбольный матч в Одессе. В ГПУ объяснили, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный ему, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения «по состоянию его здоровья».