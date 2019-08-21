Президенты США и Франции в телефонном разговоре во вторник договорились, что они хотят пригласить Россию к участию в саммите стран «Большой семерки» в 2020 году.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США.

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Позже во вторник высокопоставленный представитель администрации заявил CNN, что Трамп и Макрон во вторник договорились в телефонном разговоре, что они хотят пригласить Россию на саммит G7 в следующем году. Ожидается, что возможность восстановления формата G8 лидеры обсудят в эти выходные на встрече G7.

Телефонный разговор был запланирован для общего обсуждения встречи G7 во Франции, которая начнется в субботу. По словам источника, именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился. США будут принимать саммит G7 в 2020 году.

Россию выгнали из группы государств из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Пока не ясно, чем закончится процесс принятия решения о возвращении РФ и действительно ли она может оказаться за столом переговоров в следующем году.

Согласно источнику, некоторые представители Белого дома считают, что это хитрость Макрона, чтобы именно Трамп публично заявил о своей позиции и дал толчок возвращению России. По словам источника, Франция хочет нормализовать отношения с Россией.

Во время встречи Макрона и Путина в понедельник президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и «реанимация» отношений между Россией и ЕС зависят от прогресса в урегулировании «украинского кризиса».