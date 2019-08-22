Мэр Гдыни Войцех Щурек назвал позорным ксенофобское объявление польского ресторана о вакансии с фразой «ноль украинцев». Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание Onet.pl.

В знак солидарности с украинцами мэр вместе с сенатором Славомиром Рибицким посетил местный ресторан, владельцем которого является украинец.

«Это позорные слова. Они не имеют права звучать в нашем публичном пространстве, и в частности, в таком открытом и современном городе, как Гдыня. Мы очень рады, что в Гдыню прибывает также много молодых украинцев, которые тяжело работают. Любые проявления ненависти, расизма, ксенофобии должны быть жестко преследуемы государством. Мы знаем из прошлого, как заканчивается толерантность к такому поведению и отношению», - заявил Щурек.

Напомним, в Польше ресторан в объявлении о вакансии указал, что не желает нанимать украинцев на работу, что вызвало возмущение в обществе, а также среди польских правозащитников, которые намерены заявить в прокуратуру по этому поводу. В объявлении написано, что заведение ищет поваров, но с отметкой: «ноль украинцев или других подобных».