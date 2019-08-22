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В Польше Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения готовит обращение в прокуратуру из-за объявления о поиске сотрудников, которое разместил в интернете один из гдыньских ресторанов. Об этом сообщает Польское радио.

В объявлении было сказано, что на работу ищут поваров, только чтобы это не были граждане Украины – «ноль украинцев или других подобных» (zero Ukraińców czy innych podobnych).

Объявление сочли публичным призывом к ненависти на национальной почве. Готовятся обращения в прокуратуру и Инспекцию труда, отмечает издание.

В ресторане заявили, что объявление стало проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.

«Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующие извинения», - сказал адвокат владельцев ресторана.

После появления в интернете объявление вызвало волну ненависти, направленной как против работников, так и семьи, которой принадлежит ресторан, «включительно с угрозами сжечь заведение».

За публичные призывы к ненависти на национальной почве в Польше грозит до двух лет тюрьмы.
ForUm

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