Государственное бюро расследований открыло дело против ректора Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского Михаила Згуровского. Дело открыли из-за строительства жилого комплекса «Генезис» на территории, принадлежащей КПИ. Об этом стало известно из судебных материалов, сообщают Українські Новини.

По данным издания, ректор сговорился с экс-президентом корпорации «Укрбуд», депутатом Верховной Рады Максимом Микитасем и другими лицами, которые организовали незаконную схему выделения земельного участка под застройку.

КГГА в 2008 году дала разрешение университету на проектирование и строительство учебно-жилищного и торгово-офисного комплекса с наземно-подземным паркингом на этом земельном участке. В то же время на этом участке корпорация «Укрбуд» начала строить ЖК «Генезис».

Стоит отметить, что дело было открыто 7 июня этого года по статье «Злоупотребление властью или служебным положением». Уже через месяц суд разрешил правоохранителям изъять все необходимые документы для строительства ЖК и копию приказа о назначении Згуровского ректором.