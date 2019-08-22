Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила о своих правах в процессе формирования и избрания руководящего состава в комитеты Верховной Рады.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» считает: процесс формирования рабочих органов Верховной Рады Украины и избрания их руководящего состава должен осуществляться исключительно в законном русле. Закрепление за оппозиционными парламентскими фракциями контрольных функций является общепринятым в цивилизованном мире механизмом осуществления демократии, а избрание представителей оппозиции на руководящие должности в парламентских комитетах – не только условие обеспечения прав оппозиции, но и дань демократическим традициям парламентаризма», – говорится в заявлении.

Партия настаивает на своем праве получить ряд определенных должностей в парламентских комитетах, в соответствии с действующим законодательством Украины.

«Вопросы формирования рабочих органов Верховной Рады Украины и избрания их руководящего состава урегулированы действующим законодательством Украины. В частности, ст. 6, ст. 36, ст. 64 Конституции Украины, а также ч. 4 ст. 81 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». Эти нормы прямо предоставляют нашей партии право получить в сферу ответственности должности трех председателей парламентских комитетов, трех первых заместителей председателей, шести заместителей и трех секретарей комитетов соответственно» – констатирует «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В заявлении также перечислены те сферы ответственности и должности в парламентских комитетах, на которые претендуют депутаты фракции. В частности были названы комитеты: по вопросам свободы слова, по вопросам антикоррупционной политики, по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, по вопросам правовой политики и ряд других.

«Участие народных депутатов Украины от политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в руководящем составе приведенных выше комитетов позволит обеспечить эффективную реализацию функций парламентской оппозиции и парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти, укрепление демократии и парламентаризма в Украине», – заявила партия.

«Кроме того, исходя из чрезвычайной важности вопроса восстановления мира на Донбассе и крайне сложной ситуации, которая там сложилась, мы продолжаем настаивать на создании отдельного парламентского комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей», – говорится в заявлении.