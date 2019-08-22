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АО «Укрзализныця» считает судебный иск бывшего члена правления компании о взыскании задолженности по оплате труда на 48,7 млн гривен безосновательным и законодательно необоснованным. Об этом заявил председатель правления компании Евгений Кравцов.

«Александр Бужор хочет взыскать с Укрзализныци ежеквартальные и ежегодные премии, а также бонус за эффективное управление имуществом... Показательно, что Бужора уволили 3 июня, и уже через несколько недель мы полноценно запустили аренду на ProZorro.Продажи. До этого 3 года таких операций не было», - написал он в Facebook.

Кравцов также напомнил, что вопрос выплаты вознаграждений находится в компетенции Кабинета Министров Украины или наблюдательного совета Укрзализныци. «Насколько мне известно, решений относительно подобных выплат господину Бужору не принималось», - добавил он.

Напомним, Александр Бужор был выведен из состава правления АО «Укрзализныця» постановлением Кабмина от 17 апреля 2019 № 456.
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