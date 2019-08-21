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Политика правительства по дерегуляции, изменениям в государственном управлении и перевод административных услуг в онлайн-режим позволила довести количество е-услуг до 128, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, сегодня спектр е-услуг позволяет оформить пакет документов для новорожденного ребенка, включая финансовую помощь от государства, начать бизнес – как в формате ФЛП, так и ООО, получить субсидию и даже подать заявку на назначение пенсии.

Важно, что все эти услуги доступны и для людей, которые не имеют возможности оформлять документы он-лайн. Для них работает сеть центров предоставления административных услуг. На сегодня количество таких центров приближается к 800 по всей стране. Из них большая часть открыта в центрах объединенных территориальных общин.

«Когда говорят о стране в смартфоне, то уже сегодня в этом смартфоне есть 128 различных электронных услуг. Очевидно, что эта система будет нуждаться в совершенствовании. Я за то, чтобы бюрократии было меньше, чтобы максимально сузить требования к гражданину», - отметил Гройсман.
ForUm

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