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«Согласно обнародованной медиа информации, именно в Офисе президента спланирован рейдерский захват независимого СМИ. А для осуществления плана «Зе!Команды» власть намерена в полном объеме задействовать репрессивную государственную машину – от СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания до карманных судов и Агентства по розыску и менеджменту активов, которому должно быть передано управление каналом», – об этом говорится в заявлении «Оппозиционной платформы – За жизнь».

 «По данным СМИ, инспиратором и непосредственным куратором рейдерского захвата телеканала является руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан, известный своим высокомерным и презрительным отношением к журналистам. А исполнителями и соучастниками реализации преступного плана станут, как уже очевидно, многочисленные «слуги народа», –  сказано в заявлении.  

 «Власть не только сохранила систему административного давления на медиа, но и в кратчайшие сроки сформировала новые инструменты и схемы для осуществления рейдерства в отношении независимых СМИ. Она намерена подмять под себя неугодные медиа. А особо непокорных – травить, запугивать, лишать лицензии и… закрывать», – констатируется в заявлении.

 «Именно этим объясняется тот факт, что президент не отреагировал на обстрел здания телеканала «112 Украина» из гранатомета, а правоохранительные органы преступно бездействуют, спуская на тормозах расследование этого вопиющего преступления», –  отмечено в заявлении.

«Власть строит своеобразный административный Освенцим, предназначенный для системного уничтожения непокорных независимых медиа, прикрываясь при этом расхожими фразами о демократических ценностях и национальной безопасности».

Также в «Оппозиционной платформе – За жизнь» заявили, что действия Зеленского – это «объявление войны независимым СМИ, поощрение к преследованию журналистов и медиа» с целью «установления политической диктатуры, формирования тоталитарной системы для удержания власти любой ценой».

Напомним, что ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» в своем заявлении потребовала от Зеленского провести расследование, в связи с обстрелом  телеканала «112 Украина».
ForUm

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