также в разделеМир
Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления 37
В РФ заявили, что Навальный вылетел в Германию без яда в организме 19
Навальный намерен вернуться в РФ 23
Борель: ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси 44
В мире от коронавируса вылечились более 21 миллиона человек 10
РФ признала Лукашенко законным президентом Беларуси 15
Путин выдаст Лукашенко кредит на $1,5 миллиарда 23
Навального отключили от аппарата ИВЛ 26
Еще две лаборатории подтвердили отравление Навального «Новичком» 24
Польский министр: Лукашенко – нелегитимен 21
На протестах в Минске задержаны более 400 человек 49
Песчаная буря накрыла столицу Турции 101
Россия планирует провести военные учения в Беларуси 25
В Париже задержали более 250 митингующих 21
В Иране казнили известного спортсмена 44
У берегов Шотландии перехватили два российских самолета 25
В России проходит единый день голосования 84
США обеспокоены заходом военных кораблей РФ в порты Кипра 28

Парламент Японии большинством голосов поддержал кандидатуру Есихидэ Суги в качестве нового премьер-министра.

Согласно итогам голосования, кандидатуру Суги поддержали 314 из 465 членов нижней палаты парламента Японии, сообщает Интерфакс.

28 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник.

Преемник Абэ будет занимать пост премьера до конца его срока – до следующих парламентских выборов, запланированных на осень 2021 года.

Абэ занимал пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время: он находится на этом посту на протяжении почти восьми лет. Ему сейчас 65 лет. В августе он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить премьерские полномочия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6640 грн.
12
Теги