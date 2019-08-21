В четверг, 22 августа, в связи с антициклоном Corina в большинстве областей Украины ожидается порывистый сильный ветер, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Жара продлится на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей, + 30 + 35 градусов! На Западе воздуха в четверг станет значительно свежее, + 23 + 28 градусов.

Также ослабнет жара в северных областях, завтра там ожидается + 25 + 29 градусов», - написала она в Facebook.

Дождей не будет, доминирующей остается сухая воздушная масса, разве отдельные локальные осадки возможны вокруг Карпат и на северо-востоке.

В Киеве в течение дня предполагается + 26 + 28 градусов. Солнечно, сухо.

К концу недели, в День Флага и День Независимости, в столице погода без изменений, солнечно и около + 25 + 28 градусов.