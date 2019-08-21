также в разделеОбщество
На Полтавщине уничтожают крупнейшую в независимой Украине плантацию мака 12
Гимн Украины во время Зе-шествия исполнит Тина Кароль 12
В «Лефортово» подтвердили перевод пяти украинцев 14
Суд в РФ оставил всех украинских моряков под стражей до конца октября 16
Из-за АЧС на Львовщине уничтожат почти 100 тысяч свиней 14
В Украине уже 128 админуслуг предоставляются онлайн 20
СБУ открыла выставку исторических флагов и боевых знамен Украины 13
Делили самолет: СБУ рассказала детали спецоперации об «убийстве» женщин под Киевом 35
Установлена личность еще одной жертвы пожара в «Токио Стар» 17
Юрист сомневается в законности следственных действий в отношении Окружного админсуда Киева 20
Штрафы для «евробляхеров» отсрочат еще раз 31
СМИ: Чиновник Минобороны Плющаков попался на крупных коррупционных схемах 30
РосСМИ: Украинских моряков готовят к отправке на родину 80
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина 47
Россия освободила политзаключенного Терновского 36
Задержан СБУшник, избивший мужчину в кафе 27
Юрист: Руководить НАБУ не могут люди с запятнанной репутацией 26
РосСМИ: РФ может выдать Украине пятерых политзаключенных 32

В четверг, 22 августа, в связи с антициклоном Corina в большинстве областей Украины ожидается порывистый сильный ветер, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Жара продлится на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей, + 30 + 35 градусов! На Западе воздуха в четверг станет значительно свежее, + 23 + 28 градусов.

Также ослабнет жара в северных областях, завтра там ожидается + 25 + 29 градусов», - написала она в Facebook.

Дождей не будет, доминирующей остается сухая воздушная масса, разве отдельные локальные осадки возможны вокруг Карпат и на северо-востоке.

В Киеве в течение дня предполагается + 26 + 28 градусов. Солнечно, сухо.

К концу недели, в День Флага и День Независимости, в столице погода без изменений, солнечно и около + 25 + 28 градусов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги