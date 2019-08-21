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В Оржицком районе продолжается процедура уничтожения 240 га опийного мака на основании решения Полтавского Апелляционного суда.

Как сообщает пресс-служба полиции, уничтожение опийного мака площадью 240 га, выращенного агрофирмой без соответствующей лицензии Гослекслужбы, происходит путем «вспашки высева измельченных растений».

«Плантацию» наркосодержащего мака, обнаруженную в июне на территории Лазерковского сельсовета, руководитель Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Юрий Буковский назвал беспрецедентным масштабным незаконным посевом за всю историю независимой Украины.

По оценке экспертов, из такого количества сырья (содержащий морфин, кодеин и папаверин) можно было бы изготовить 125 млн разовых доз для употребления наркотиков стоимостью около 7 млрд гривен (по ценам «наркорынка»).

Судебному решению об уничтожении наркосодержащей культуры предшествовала длительная работа оперативников управления противодействия наркопреступности, следователей отдела расследования особо тяжких преступлений полиции области и прокуратуры Полтавщины. Правоохранители собрали основательную доказательную базу и получили соответствующие выводы судебных экспертиз.

Директору агрофирмы и его заместителю сообщили о подозрении в посеве и выращивании снотворного мака и избрали меру пресечения в виде 2 месяцев домашнего ареста в ночное время суток.
ForUm

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