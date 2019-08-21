Полицейские оперативно задержали 15 человек за попытку рейдерского захвата государственного предприятия в Харьковской области.

В ближайшее время им будет объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по двум статьям Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения, сообщает пресс-служба облполиции.

20 августа группа лиц пыталась сорвать работу государственного исследовательского хозяйства, расположенного в поселке Червона Хвыля Великобурлукского района. Неизвестные в масках, предположительно с оружием, совершили конфликт с новым руководством предприятия, повредили автомобиль «Лексус» и скрылись на трех автомобилях с места происшествия.

Полицейские оперативно организовали поисковые мероприятия, в действие была введена спецоперация «Перехват. Через несколько часов машины со злоумышленниками обнаружили на территории соседнего района.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Возраст задержанных от 21 до 42 лет, другие данные устанавливаются.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Все лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.