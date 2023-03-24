17 марта 2023 г. в Черкассах произошла попытка дерзкого рейдерского захвата агропромышленного предприятия. Целью рейдеров стал лакомый кусок агробизнеса в Золотоношском районе - ООО «Красногорский маслозавод» в селе Антиповка. Процветающий бизнес был введен в эксплуатацию в 2011 году. Предприятие занимает территорию 3.1 га земли и включает элеватор по приемке, сушке, очистке и хранению масляного сырья на 30 тыс. т, цех по переработке с годовой мощностью 11 тыс. т масла.

Нацполиция при участии Областной военной администрации тут же вмешались в ситуацию - рейдеров остановили, было возбуждено уголовное дело по факту подделки документов о «новых собственниках». В тот же день, 17 марта, было подано ходатайство в суд об аресте имущественного комплекса масличного завода, о запрете совершать регистрационные действия по распоряжению активами, смены руководства, внесения изменений в учредительные документы, чтобы обеспечить сохранность имущества.

Казалось бы, обычное для аграрного сектора Украины дело - попытка незаконного захвата готового процветающего бизнеса с использованием подставных «хозяев» и «руководителей», с типичным участием бандитского вида «решал».

Но скандал в Золотоношском районе вышел за пределы региона «благодаря» участию в нем народного депутата, «слуги народа» Виталия Войцеховского. Он поднял эту тему с трибуны парламента, обвинив в причастности к рейдерскому захвату главу Черкасской ОВА Игоря Табурца. В это же время развернулась масштабная кампания по очернению «губернатора» (как называет по великорусской традиции Табурца народный избранник) к которой был привлечен местный блогер Василий Крутчак. В соцсетях он опубликовал несколько постов с прямыми обвинениями в адрес главы Черкасской ОВА. Правда, доказательств блоггер никаких не предоставил.

Сам Табурец назвал ситуацию на агропредприятии «вопиющим случаем», а также сообщил, что расследование находится на его личном контроле. «Правоохранительные органы правильно и своевременно отреагировали на все вопросы. Мы находимся в постоянной коммуникации с ГУ Нацполиции области и Черкасской областной прокуратурой», - отметил он на брифинге.

Также, как сообщалось, Табурец встретился с директором маслозавода в Антиповке Ольгой Полозовой. Она опровергла распространенную народным избранником Войцеховским и его «помощниками» информацию о причастности главы областной военной администрации к попытке захвата маслозавода.

Женщина заявила, что администрация и ее глава наоборот, всячески поддерживают ее и делают все для того, чтобы разобраться в ситуации и наказать причастных. У Полозовой есть догадки, кто это. «Забегать вперед не буду, тем более что сейчас собираются доказательства, и это уже будет не просто со слов, а с документами», - добавила она.

Удивительно то, что народный депутат Войцеховский выступая из высокой трибуны ВР вместо того чтобы обратиться к министру юстиции с просьбой комиссионно отменить незаконную рейдерскую регистрацию, вместо этого он обратился к Президенту с предложением уволить главу администрации Табурца, который в это время концентрировал свои административные усилия по предотвращению экономических последствий для области и законных владельцев бизнеса.

Так кому же выгоден этот скандал? Кто действительно причастен к рейдерской атаке?

В этом скандале, очевидно, просматривается заинтересованное лицо: это «слуга народа» Войцеховский, который задался целью оклеветать и убрать с должности назначенного президентом Украины главу Черкасской ОВА Табурца. Аграрное рейдерство с оттенком политического киллерства - такие ассоциации вызывает ситуация с масличным заводом в Антиповке. Конечно, разобраться с ситуацией и назвать виновных должны полиция, прокуратура и суд. Но нездоровый интерес скандального парламентария к рейдерству намекает на определенный интерес Войцеховского...