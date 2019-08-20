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В среду, 21 августа, максимальная температура воздуха составит + 28 + 30 градусов, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей + 30 + 34, местами до +35 градусов. В Карпатах + 21 + 24 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сухая солнечная погода будет доминировать, только на крайнем западе возможны периодические дожди и гроза.

В Киеве 21 августа будет жарко и солнечно. В течение дня около +30 градусов, ближайшей ночью –  + 16 + 18 градусов.

Жара спадет 22 августа в западных областях, 23 августа – в северных. Юг и Восток останутся в горячем сухом воздухе.

22-23 августа усилится восточный ветер.
ForUm

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