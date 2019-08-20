Новоназначенный посол Франции Этьен де Понсен прибыл в Украину.

«Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начинаться», - написал он в Twitter.

Bien arrivé à #Kiev. Ma mission à la tête de l'Ambassade peut commencer.

Safely arrived in #Kyiv. My mandate at the helm of the French Embassy in #Ukraine can begin.

добре прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства #Франції в #Україні може розпочатися.@francediplo pic.twitter.com/SWovOQP1A2 — Etienne de Poncins (@EdePoncins) 19 августа 2019 г.





Этьен де Понсен работал первым советником в посольстве Франции в Польше, послом в Кении и Сомали, послом в Болгарии. С июля 2015 по август 2019 работал инспектором по иностранным делам в Министерстве европейских и иностранных дел Франции.

Бывший посол Франции в Украине Изабель Дюмон, назначенная на эту должность почти четыре года назад, 27 июля в своем Twitter попрощалась с украинцами.