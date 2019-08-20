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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика террористической организации «ДНР».

По данным пресс-центра СБУ, житель Шахтерска, находясь на территории Донецкой области в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден из тюрьмы при условии присоединения к незаконным вооруженным формированиям.

В Славянске он присоединился к террористической группе под руководством Гиркина (Стрелкова).

«Будучи стрелком, он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска, поставке из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, выполнял задачи по корректировке артиллерийских обстрелов сил антитеррористической операции, а также с оружием в руках противостоял Вооруженным силам Украины», - говорится в сообщении.

Впоследствии боевик перешел в террористическое подразделение «Боевые коты» 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса «народной милиции» «ДНР».

Установлено, что в 2017 году на временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины боевика обвинили в разбое и объявили в розыск так называемыми правоохранительными органами «ДНР». В конце июля 2019 злоумышленник прибыл на территорию Запорожской области, где скрывался у своих родственников, которые переехали в регион с началом боевых действий на Донбассе. Правоохранители задержали бывшего боевика по месту временного проживания.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия.
ForUm

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