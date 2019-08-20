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Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытывает осторожный оптимизм по ситуации в Украине.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер отметил, что на переговорах во Франции будет обсуждаться, в том числе, ситуация на Донбассе, передает ТАСС.

«Я проинформирую господина президента Франции о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины Владимиром Зеленским», - отметил президент РФ.

«Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой... осторожный оптимизм», - сказал Путин.

После вступления Зеленского в должность президента Украины Путин провел уже два телефонных разговора с украинским лидером, они состоялись 11 июля и 7 августа. Эти беседы были посвящены урегулированию на юго-востоке Украины, возвращению удерживаемых граждан, работе в нормандском формате и реализации минских договоренностей.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон надеется договориться о проведении «нормандской встречи» на уровне четырех лидеров в ближайшие недели.
ForUm

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