Президент Франции Эммануэль Макрон надеется договориться о проведении «нормандской встречи» на уровне четырех лидеров в ближайшие недели.
Об этом он заявил прессе в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в резиденции Брегансон, сообщает Укринформ.
«Мы втроем – президент Зеленский и канцлер Меркель обсудили возможность провести новый саммит в нормандском формате в ближайшие недели», - заявил Макрон.
Он пояснил, что сегодня обсуждение возможности переговоров в Нормандском формате проходит при новых обстоятельствах, связанных с позицией президента Украины Владимира Зеленского.
«Президент Зеленский принял некоторые краткосрочные решения. Мы их обсудим и обменяемся нашими соображениями относительно этих решений. Я надеюсь, что мы достигнем успеха в ближайшие дни и недели, чтобы создать новую динамику согласно тому, что определено в Минске. Это позволит нам продуктивно двигаться вперед», - заявил французский лидер.
Как он подчеркнул, «нормандский» саммит может состояться, если будут подготовлены действенные решения о совместных действиях.
По словам президента Франции, в течение нескольких дней дипломатические советники начнут готовить этот саммит.
Макрон также добавил, что Франция и Россия имеют расхождения в позициях в отношении Украины.
В свою очередь, Путин в очередной раз начал говорить о компромиссе для достижения результата в нормандском формате, для чего Украина должна предоставить особый статус Донбассу.
Он также заявил, что проинформирует Макрона о последних телефонных разговорах с президентом Украины.
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