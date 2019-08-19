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Президент Франции Эммануэль Макрон надеется договориться о проведении «нормандской встречи» на уровне четырех лидеров в ближайшие недели.

Об этом он заявил прессе в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в резиденции Брегансон, сообщает Укринформ.

«Мы втроем – президент Зеленский и канцлер Меркель обсудили возможность провести новый саммит в нормандском формате в ближайшие недели», - заявил Макрон.

Он пояснил, что сегодня обсуждение возможности переговоров в Нормандском формате проходит при новых обстоятельствах, связанных с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

«Президент Зеленский принял некоторые краткосрочные решения. Мы их обсудим и обменяемся нашими соображениями относительно этих решений. Я надеюсь, что мы достигнем успеха в ближайшие дни и недели, чтобы создать новую динамику согласно тому, что определено в Минске. Это позволит нам продуктивно двигаться вперед», - заявил французский лидер.

Как он подчеркнул, «нормандский» саммит может состояться, если будут подготовлены действенные решения о совместных действиях.

По словам президента Франции, в течение нескольких дней дипломатические советники начнут готовить этот саммит.

Макрон также добавил, что Франция и Россия имеют расхождения в позициях в отношении Украины.

В свою очередь, Путин в очередной раз начал говорить о компромиссе для достижения результата в нормандском формате, для чего Украина должна предоставить особый статус Донбассу.

Он также заявил, что проинформирует Макрона о последних телефонных разговорах с президентом Украины.

 
ForUm

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