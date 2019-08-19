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Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту организации и осуществления должностными лицами лесных хозяйств Харьковской области незаконных вырубок леса. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По ходатайству следователей ГБР уже проведена судебно-экономическая экспертиза, подтверждающая причинение государственным интересам ущерб на сумму 23,8 млн грн.

По предварительной информации, с сентября 2018 года по июнь 2019 должностные лица лесных хозяйств Харьковской области, злоупотребляя своим служебным положением, осуществили незаконную порубку леса на территории ГП «Октябрьский лесхоз», повлекшее тяжкие последствия лесному хозяйству.

Проводятся неотложные следственные действия.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины и Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Харьков вызвал «на ковер» чиновника, которого считают причастным к незаконной вырубке леса в Харьковской области.
ForUm

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