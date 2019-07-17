Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Харьков вызвал «на ковер» чиновника, которого считают причастным к незаконной вырубке леса в Харьковской области.

Во время экстренного совещания директор ГП Октябрьский лесхоз Руслан Чагаровский сообщил, что по результатам ревизии 10% территории леса установлено, что ущерб от незаконных действий составляет 80 млн грн. По прогнозам, после полной проверки эта цифра превысит 200 млн грн.

Глава лесхоза доложил президенту, что за незаконной вырубкой дубов в области стоит глава Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Последнего в зале не оказалось.

На Харківщині триває злочинна вирубка лісових угідь. Сьогодні Президент України Володимир Зеленський особисто оцінив масштаби катастрофи, після чого провів екстренну нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в місцевому лісництві. pic.twitter.com/rV5FOvamW3 — Офіс Президента (@APUkraine) 17 июля 2019 г.

Зеленский прямо во время совещания лично позвонил Виктору Сысу, который, по словам своего заместителя, находится в командировке в Киеве.

«Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис президента в десять», — сказал Зеленский.

В конце совещания президент пригрозил лесникам увольнениями: «Фамилии — Сыса, Санин, Антипенко. Очень прошу обратить особое внимание и разобраться с этим вопросом. Вам нужно сесть за один стол, выяснить и прекратить вырубку леса в Харьковской области. Если вы этого не сможете сделать, то на ваших местах появятся другие люди».

Напомним, во время рабочей поездки на Николаевщину Президент Владимир Зеленский предложил и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление на увольнение.