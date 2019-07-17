также в разделеПолитика
Контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе 34
В Кривом Роге разгорелся скандал вокруг кандидатов от «Слуги Народа» 24
Британия выделит 100 тыс. фунтов для суда по делу MH17 17
Медведчук: Благодаря мирному плану, который мы представили, европарламентарии услышали, что мир в Украине является реальным 41
МИД Украины выразил протест РФ из-за продления ареста украинским морякам 18
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей 48
Зеленский предложил эксперимент в Николаевском аэропорту 38
Песков: Переговоры по обмену украинских моряков не ведутся 31
Медведчук в Страсбурге представил мирный план урегулирования кризиса на Донбассе 144
Медведчук в Страсбурге презентует европарламентариям мирный план урегулирования кризиса на Донбассе 43
Омелян: Правительство приняло решение, которое остановит злоупотребления экоинспекции в портах 15
Зеленский хочет создать Совет свободы слова 31
Зеленский предложил и. о. главы Николаевской ОГА подать в отставку 282
У президента объяснили, зачем созывают Раду 18 июля 76
Порошенко повторно вызовут на допрос в ГБР 44
Сенат США принял резолюцию, осуждающую агрессию РФ против Украины 68
Порошенко не придет на допрос в ГБР до выборов 329
Ельченко назвал РФ «лицемером, который не видит бревна в собственном глазу» 36

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Харьков вызвал «на ковер» чиновника, которого считают причастным к незаконной вырубке леса в Харьковской области.

Во время экстренного совещания директор ГП Октябрьский лесхоз Руслан Чагаровский сообщил, что по результатам ревизии 10% территории леса установлено, что ущерб от незаконных действий составляет 80 млн грн. По прогнозам, после полной проверки эта цифра превысит 200 млн грн.

Глава лесхоза доложил президенту, что за незаконной вырубкой дубов в области стоит глава Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Последнего в зале не оказалось.

Зеленский прямо во время совещания лично позвонил Виктору Сысу, который, по словам своего заместителя, находится в командировке в Киеве.

«Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис президента в десять», — сказал Зеленский.

В конце совещания президент пригрозил лесникам увольнениями: «Фамилии — Сыса, Санин, Антипенко. Очень прошу обратить особое внимание и разобраться с этим вопросом. Вам нужно сесть за один стол, выяснить и прекратить вырубку леса в Харьковской области. Если вы этого не сможете сделать, то на ваших местах появятся другие люди».

Напомним, во время рабочей поездки на Николаевщину Президент Владимир Зеленский предложил и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление на увольнение. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2607 грн.
23
Теги