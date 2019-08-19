В Николаеве задержали мужчину, который в июле этого года избил ветерана АТО, сообщает пресс-служба полиции.

За совершение хулиганский действий ранее судимый за кражу и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами 32-летний житель Бердичева скрывался от хмельницких правоохранителей в Николаеве.

Злоумышленник, который имеет уголовные прозвища «Малыш» и «Турик», пытается вести активную деятельность в социальных сетях.

Также известно, что 26 июля «блогер» под Житомиром совершал хулиганские действия и избил ветерана АТО, что также стало объектом многочисленных публикации в онлайн-изданиях.

Поэтому, имея санкционированное постановлением суда поручение Хмельницкого ГУНП на задержание указанного злоумышленника с целью его привода в суд, николаевские оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области, вместе с сотрудниками спецподразделения полиции особого назначения задержали подозреваемого и направили его в Хмельницкую область.