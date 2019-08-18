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Дело о стрельбе по внедорожнику в Черновицкой области на границе передали в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черновицкой области.

Сообщается, что ночью трое мужчин двигались на автомобиле Nissan Patrol в районе границы с Румынией. Пограничники пытались остановить их для проверки на противоправную деятельность, однако авто продолжало движение. Для остановки внедорожника пограничники открыли огонь, в результате стрельбы один из пассажиров получил огнестрельное ранение.

«На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Дело передано в Государственное бюро расследований», - сообщили в полиции.

 
ForUm

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