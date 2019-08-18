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В Черновицкой области ночью 18 августа пограничники с применением огнестрельного оружия остановили автомобиль, который пытался прорваться через украино-румынскую границу, в результате чего был ранен человек. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как сообщается, около 03:00 пограничники заметили, что в сторону государственной границы с направления населенного пункта Шепит на скорости движется автомобиль. На законное требование автомобиль не остановился и продолжил движение в сторону военнослужащих.

Отмечается, что пограничники сделали несколько выстрелов в воздух, а после отсутствия реакции водителя, открыли огонь по колесам транспортного средства. Остановив автомобиль, военнослужащие обнаружили в салоне раненого мужчину и водителя. Пострадавший был немедленно госпитализирован.

"По данному факту пограничники сразу проинформировали сотрудников Нацполиции, военную прокуратуру и другие правоохранительные органы. В настоящее время продолжаются следственные действия", - добавили в ведомстве.
ForUm

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