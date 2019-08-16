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Председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский отозвал свое заявление о сложении полномочий.

Такое решение Урбанский принял после перерыва на сессии, на которой пытались отправить в отставку заместителей главы облсовета Юрия Димчогло и Олега Радковского, сообщает Думская.

Урбанский собирался в отставку в связи с избранием народным депутатом от 143 округа с центром в Измаиле.

Ранее сегодня Одесский облсовет планировал избрать нового председателя вместо Урбанского, который избран народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва.

Но, согласно информации на сайте облсовета, выступление на сессии депутата областного совета Виталия Свичинского вызвало споры и недоразумения между депутатами разных фракций, в связи с чем сессия не начала работу. Урбанский объявил перерыв для совещания с председателями депутатских фракций.

По информации СМИ, во время сессии возникла потасовка, переросшая в драку. Урбанский попытался возобновить сессию, но ему препятствовали. В зал прибыла полиция. После того, как сессия все же началась, депутаты голосовали за повестку дня, и главы фракций, председатель и его замы ушли для проведения политических консультаций.
ForUm

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