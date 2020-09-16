Действующий министр здравоохранения Максим Степанов получил первый номер в списке в Одесский областной совет от партии «Слуга народа».

Как сообщила заместитель фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, вчера 15 сентября, одесская партийная организация «слуг» приняла такое решение на своей конференции, передает hromadske.

Кравчук говорит, что законодательство не запрещает, то есть Степанов сможет в период выборов полноценно выполнять свои обязанности как министр.

«Конечно, решать министру, но он сможет полноценно выполнять свои обязанности даже во время избирательной кампании, конечно, не используя свое служебное положение... Он не обязан идти в автоматический отпуск», — пояснила она.

Заместитель фракции уточнила, что украинское законодательство не запрещает совмещать представительский мандат депутата областного совета и обязанности министра. Ограничения касаются только глав областных советов и руководителей комитетов.