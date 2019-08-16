Расследование заявлений о возможных фактах коррупции не должно ставить под угрозу независимость судебной системы и Европейский Союз будет следить за тем, чтобы этот принцип соблюдался. Об этом заявил депутат Европейского парламента Филипп Беннион, комментируя дело Окружного админсуда Киева.

«Независимая судебная система чрезвычайно важна для функционирования нормальных демократических процессов в любой стране. Европейский Союз работает с украинским правительством, чтобы найти способы обеспечить и минимальную коррупцию, и независимую судебную систему. Это не бинарный выбор», - заявил евродепутат.

Он напомнил, что Европейский союз последовательно поддерживает процесс судебной реформы, чтобы она соответствовала стандартам, установленным Советом Европы. В частности, оказывает содействие Украине в разработке национального законодательства о судебной власти. При этом ЕС намерен и дальше настаивать на соблюдении чиновниками и правоохранителями принципа независимости судебной системы.

«Европейский Союз будет продолжать поддерживать этот процесс для обеспечения настоящей независимости судебной системы в Украине», - заверил он.

Напомним, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

Эти подозрения удалось вручить только 2 августа, поскольку руководство ГПУ сначала отказалось их подписать из-за недостаточности доказательств. При этом сами судьи отрицают предъявленные обвинения и заявляют о политическом давлении на суд.

Филипп Беннион - британский политик, либерал-демократ. Является членом Европейского парламента от Великобритании.