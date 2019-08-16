Советник президента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий считает, что первым шагом на пути к трансформации отрасли должна стать перепись населения, которую могут провести уже в конце 2019 года. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает УНИАН.



Радуцкий отметил, что ранее украинскую систему здравоохранения реформировали «точечно», за исключением последних трех лет. он пояснил, что старая медицинская система уже сломана, но построить новую пока не удалось.

Чтобы провести качественную трансформацию отрасли, Радуцкий считает необходимым, в первую очередь, провести перепись населения. Именно от количества реальных украинских граждан зависит сумма, необходимая на финансирование отрасли.

«Первым шагом на пути к трансформации медицины должна стать перепись населения. Невозможно рассчитать необходимое количество денег на систему здравоохранения, не понимая скольким людям мы должны предоставить услуги», - подчеркнул он.

Что касается сроков и времени проведения переписи, то Радуцкий отметил, что президент планировал ее начать уже к концу этого года.

«Планируется начать перепись чуть ли не в конце этого года, насколько мне известно. Я могу ошибаться, Президенту виднее… Как минимум Кабмин должен появиться сначала», - сказал он.

Проведение переписи населения Украины может обойтись в 4 миллиарда гривен.



Напомним, 18 июля 2018 года Кабинет Министров Украины по инициативе Минэкономразвития принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году.