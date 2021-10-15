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Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополь. Об этом говорится в заявлении МИД.

«Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и являются продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства», - подчеркнули в ведомстве.

«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», - добавили в МИД.

В соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262, так называемый «референдум» в АР Крым и г. Севастополь, проведенный российской оккупационной администрацией 16 марта 2014, не имеет юридической силы и не может стать основанием для каких-либо изменений статуса Крымского полуострова, в том числе служить основанием для отражения результатов переписи населения в оккупированном Крыму как части общероссийской переписи.

МИД Украины отмечает, что основой для оценки ситуации в Крыму может быть только беспристрастный и объективный мониторинг со стороны международных организаций, которые имеют соответствующий мандат, осуществляемый в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права, а также правозащитных неправительственных организаций.

В Киеве призвали международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать его результаты.
ForUm

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