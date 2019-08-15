Новым начальником управления образования горисполкома Полтавы должен стать Юрий Матвиенко, который уволился с этой должности полтора месяца назад, а организованный конкурс должен легитимизировать «выбор без выбора» сообщает «Полтавщина»

Отмечается, что 14 августа утром состоялся первый этап конкурса на должность начальника управления образования горисполкома. Участие в письменном экзамене на знание нормативно-правовой базы взяли 5 кандидатов на должность начальника управления Людмила Бойченко, Юрий Матвиенко, Марина Кирилюк, Надежда Царинная и Александр Семергей. Сергей Соловей сначала подал документы на конкурс, но затем отказался от своего предыдущего желания.

По информации издания из достоверных источников, фаворитом конкурса является экс-начальник управления образования Юрий Матвиенко. «И дело не в его более глубоких знаниях, а в фактическом назначении, а не выборе победителя. Поэтому проведение конкурса предоставляет только законную форму процесса. Имеем формальность», – говорится в сообщении.

«За свою победу Юрий Матвиенко должен в будущем «рассчитаться» лояльностью работников образования к нынешнему формату большинства в Полтавском горсовете. В принципе, сфера образования еще с советских времен использовалась властью как политический инструмент. Каждый новый руководитель управления свидетельствовал свою лояльность городскому голове и обеспечивал ему на выборах админресурс в лицах «благодарных педагогов». Поэтому направление политических задач нового руководителя не сложно представить, особенно, если принять во внимание факт, что эта отрасль недавно контролируется командой Александра Удовиченко», – пишет издание.

По данным СМИ, педагоги города воспринимают Матвиенко порядочным, честным человеком, однако он для них не является достаточно авторитетным специалистом. «С последним, возможно, трудно спорить, ведь Юрий Матвиенко не был директором школы, детского сада или завучем. До своего первого прихода в управление он работал преподавателем в ПНПУ и политехническом колледже, учителем информатики в школе № 9», – говорится в материале.

«В новом назначении существует странное «предисловие». Ведь Юрий Матвиенко только 18 июля подал декларацию перед добровольным освобождением от должности начальника управления образования исполнительного комитета Полтавского городского совета. Теперь он хочет вернуться в кресло, которое еще сохраняет именно его тепло», – сказано в сообщении.

Также издание отмечает, что по данным декларации, на сегодня Юрий Матвиенко имеет две квартиры в Полтаве на 50 м² и 40 м², одна из которых находится в общей собственности с двумя другими лицами, и гараж. Другой недвижимости, а также автомобилей у него нет. Также он хранит 90 тыс. грн на счету в ПриватБанке.

Кроме того, о прекращении своего участия в конкурсе из-за очевидной предвзятости комиссии в пользу Ю. Матвиенко, заявил на своей странице в Facebook один из кандидатов - педагог, экс-госслужащий Александр Семергей.



«К сожалению, действия конкурсной комиссии имеют все признаки предвзятости. Прозрачность и критерии определения компетентности кандидатов отсутствуют. Работает принцип партийного «квотирования» должностей, который уже давно дискредитировал себя, открывая дорогу на должности случайным деятелям, которые быстро превращаются в казнокрадов. Типичный пример - назначение и «деятельность» так называемого экс-губернатора В. Головко. Учитывая многочисленные, застарелые проблемы городского и областного образования, где, кроме катастрофического ухудшения качества обучения и сплошной коммерциализации учебно-воспитательного процесса, входят и многочисленные случаи хищения бюджетных и частных средств, хищения имущества, взяточничество, «двойные стандарты» в отношении к ученикам, наличие руководителя-статиста приведет к ухудшению ситуации. Отдельно нужно выделить многочисленные случаи отчуждения земельных участков учебных заведений с целью их застройки коммерческими структурами. Трагикомическим выглядит многомиллионный «ремонт» школы №3. Этих денег было бы достаточно для построения рядом еще одной школы. Все тендеры гарантированно выигрываются «согласованными» коммерческими структурами. И это только небольшая часть «черного списка», – написал он.