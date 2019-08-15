Бывший политзаключенный Александр Стешенко, досрочно освобожденный после пребывания в колонии-поселении в оккупированном Крыму, рассказал о том, как его пытали сотрудники ФСБ, выбивая признательные показания в деле о поджоге дома российского муфтия Эмирали Аблаева.

Как рассказал Стешенко на пресс-конференции в Киеве, в апреле прошлого года он ехал в Крым для встречи с другом, который проживает в Алуште. По его словам, в пункте пропуска в оккупированном Крыму группа неизвестных схватила его и увезла в неизвестном направлении, сообщает УНИАН.

«Человек 5-6 вооруженных людей в балаклавах, бронежилетах, спецодежде подбегают ко мне, бьют меня, я падаю, одевают мешок на голову, наручники. Я лежу на асфальте. Поднимают меня и садят в машину. Никто не ничего не говорит. Минут 10 мы ехали. Они остановили машину. Силой вытащили из машины. Все это время я находился с мешком на голове. Они начали надо мной тупо издеваться – начали меня бить ногами, прыгали на мне, били постоянно в пах, по голове. Спрашивали, с кем я сотрудничаю, сотрудничаю ли я с СБУ, с Главным управлением разведки, какие мне были поставлены задачи и зачем я еду в Крым. Я объяснил, что я никогда ни с кем не сотрудничал, а еду в Крым к другу. Но мне никто не верил и дальше меня продолжали бить. Скинули меня с небольшого выступа, и я оказался в воде. Брали меня за шею и немного топили постоянно, пока я не начинал задыхаться, чтоб я признался, что я сотрудничаю то ли с СБУ, то ли с ГУР», - сказал он и добавил, что издевательства продолжались долгое время. После этого, продолжил Стешенко, его посадили в машину и отвезли, скорее всего, в Симферополь. «По всей видимости, мы подъехали к какому-то зданию, открылись ворота. Мы заехали на машине на территорию. После этого они меня силой достали из машины. Спустили в подвальное помещение и там продолжились издевательства. Опять били меня ногами, прыгали на мне», - отметил бывший политзаключенный.

Стешенко добавил, что после пыток его посадили за полиграф, то есть детектор лжи, и начали задавать вопросы по поводу сотрудничества с СБУ и спрашивать, имеет ли он отношение к взрыву линии электропередач в Алуштинском районе. «Потом меня вернули в подвальное помещение, надели обратно мешок на голову, пристегнули наручниками к батарее и там я провел где-то сутки», - сообщил он.

После этого, по словам Стешенко, его привезли в «суд» Симферополя и, полностью сфальсифицировав дело, дали ему 12 суток за то, что якобы на вокзале он курил в неположенном месте и оскорбил сотрудников полиции. «Находясь в кабинете у судьи, – меня спросили, чей, ты считаешь, Крым. Я ответил, что, это является временно оккупированная территория. Не успел я договорить, как меня начали по голове бить сотрудники ФСБ», - подчеркнул он.

После этого Стешенко отвезли в изолятор временного содержания, где он отбывал 12 суток. «На 11-й день моего пребывания пришел ко мне адвокат Эдем Семедляев, показал мне договор с моей мамой и сказал, что 24 числа, когда я выхожу, меня встретят», - сообщил он. «После того, как я освободился, поднимаюсь по лестнице к выходу. Возле выхода стоят сотрудники ФСБ, силой меня садят к ним в микроавтобус, надевают мешок на голову и опять вывозят меня в неизвестном направлении. После того, как мы приехали, они начали надо мной издеваться», - рассказал Стешенко.

По его словам, после этого ему дали подписать заявление, в котором он должен был оговорить Эрола Велиева и Рефата Чубарова, что они якобы поставили задачу ему совершить поджог дома российского муфтия.

«Я отказался… Они говорят, что рано или поздно ты это скажешь. После этого они начали меня душить пакетом, били меня, выкручивали плечи, били в пах и по всему телу электрошокером. Заставляли меня, чтоб я это все сказал на камеру. Это все продолжалось три дня. После этого пришел один сотрудник ФСБ, с меня сняли мешок. Он говорит, что у тебя есть последний шанс сказать, потому что здоровым ты не выйдешь все равно. Достал кусок пластмассовой трубки и кусок колючей проволоки и сказал, что если ты сейчас не скажешь то, что нам нужно, мы тебе эту палку засунем в задний проход и по ней пустим колючую проволоку, потом эту палку вынем и колючая проволока останется там, и ты будешь бога просить, чтоб я тебе обратно эту палку засунул. Мне тяжело об этом говорить. Я не хочу говорить, что дальше продолжалось… Но мне пришлось оговорить, и они сняли меня на видео несколько раз», - рассказал бывший политзаключенный.

После этого подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил Стешенко к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Напомним, в апреле 2018 года активисты из общественной инициативы «КрымSOS» со ссылкой на мать Стешенко сообщили, что российские силовики задержали его в пункте пропуска «Чонгар» при въезде в оккупированный Россией Крым. Согласно рапортам сотрудников российской полиции, 12 апреля Стешенко «задержали за неповиновение законному требованию (статья 19.3 КоАП России)».

В тот же день «райсуд» Симферополя арестовал Стешенко на 12 суток. Позже российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым.

Как утверждает российская спецслужба, «в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева, вошли бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков». В ФСБ утверждают, что «члены экстремистского сообщества в январе 2018 года осуществили поджог дома муфтия Крыма Аблаева».

Также в ФСБ заявляли, что Стешенко задержали в апреле 2018 года «при въезде на территорию Крыма, куда он был направлен Велиевым для подготовки и осуществления провокаций». Велиеву и Третьякову Россия выдвинула обвинения заочно, они были объявлены в розыск.

В августе 2018 года подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил харьковчанина Александра Стешенко к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении по обвинению в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Российские силовики утверждали, что во время следствия Стешенко якобы полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного рассмотрения. Поэтому уголовное преследование Стешенко в части осуществления еще одного преступления (ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса России - создание экстремистского сообщества) было прекращено в связи с «деятельным раскаянием».

6 августа 2019 года руководитель «Объединения родственников политзаключенных Кремля» Игорь Котельянец сообщил об освобождении Стешенко.